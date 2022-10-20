Україна готує візит Штайнмаєра - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра до України.

Зеленський розповів, що сьогодні провів продуктивну розмову з німецьким президентом.

"Вдячний Німеччині за першу систему ППО IRIS – маємо розгорнути повітряний щит над Україною негайно! Цінуємо готовність Німеччини допомогти подолати наслідки російського ракетного терору. Також готуємо візит президента Німеччини в Україну" , - написав Зеленський.

Нагадаємо, згідно з даними видання Bild, Штайнмаєр скасував запланований на четвер, 20 жовтня, візит до України.