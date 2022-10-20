МВФ оцінив вплив вторгнення РФ на українську економіку

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно вплинуло на українську економіку, зокрема призвів до зростання інфляції та скорочення ВВП. Таку оцінку дав Міжнародний Валютний Фонд, повідомляє УНН.

"Вплив на економічну активність був величезний: реальний ВВП різко скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була серйозно порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня" , – ідеться у заяві на сайті МВФ. ﻿

Як зазначили, одразу після вторгнення РФ українська влада швидко адаптувала грошово-кредитну та валютну політику для збереження фінансової і курсової стабільності.

Нещодавно для компенсації значних втрат міжнародних резервів було проведено девальвацію обмінного курсу, яка допомогла стабілізувати валютні резерви та зберегти загальну макроекономічну та фінансову стабільність.

У МВФ підкреслили, що фіскальна політика орієнтована на пріоритетні витрати в галузі оборони, соціальні виплати, гуманітарні потреби та відновлення критичної інфраструктури. Невизначеність щодо розміру потреб у фінансуванні залишається надзвичайно високою і сильно залежить від тривалості війни та її інтенсивності.