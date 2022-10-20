Ліз Трасс заявила, що подає у відставку

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс у четвер оголосила про свою відставку, передають іноземні ЗМІ.

"Я не можу виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія. Я розмовляла з королем і повідомила йому, що подаю у відставку" , — сказала вона на Даунінг-стріт.﻿ ﻿

Вона додала, що залишатиметься на посаді, доки не буде обрано нового прем'єр-міністра.

Нагадаємо, 5 вересня Консервативна партія Великої Британії обрала своїм новим лідером Ліз Трасс, яка до цього часу обіймала посаду міністра закордонних справ королівства.

Очоливши партію, вона також стала прем'єр-міністром Великої Британії, замінивши на посаді Бориса Джонсона.

Трасс пробула на посту глави уряду всього 45 днів.