ГУР: росіяни імовірно готують теракти проти власного населення
Українські розвідники повідомляють, що російські спецслужби ймовірно готують теракти проти власного населення, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило головне управління розвідки.
"Військкомати на території РФ розповсюджують "пам’ятки" для місцевих жителів в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення.
Начебто "диверсанти" викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі...
Імовірно російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України".
Відзначається, що російські окупанти залишають на тимчасово окупованих територіях заміновані предмети.
Після звільнення окупованих територій українські захисники виявляють різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення.