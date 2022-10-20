Зеленський затвердив санкції проти російських олігархів і компаній

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази (перший, другий) щодо санкцій проти російських олігархів і російських компаній, повідомляє Ділова столиця.

Санкції запровадили терміном на 10 років із посилання на офіційний сайт глави держави.

У списку 2 507 людей, зокрема:

Міхельсон Леонід Вікторович — великий акціонер російської газової компанії "Новатек";

Абрамович Роман Аркадійович — мільярдер, бізнесмен та політичний діяч;

Керімов Сулейман Абусаїдович — олігарх, мільярдер, який має тісні звʼязки з Путіним;

Ротенберг Аркадій Романович — підприємець, мільярдер, близький соратник Путіна;

Ротенберг Борис Романович — Ротенберг Борис Романович — підприємець, віцепрезидент Федерації дзюдо Росії;

Ротенберг Ігор Аркадійович — один найбагатших бізнесменів Росії;

Ротенберг Борис Борисович — футболіст, син Бориса Романовича Ротенберга;

Ротенберг Каріна Юріївна — дружина Бориса Романовича Ротенберга;

Фрідман Катерина Михайлівна — донька засновника і власника "Альфа-груп" Михайла Фрідмана;

Фрідман Лариса Михайлівна — донька засновника і власника "Альфа-груп" Михайла Фрідмана;

Федун Леонід Арнольдович — віцепрезидент компанії "Лукойл";

Харитонін Віктор Володимирович — мільярдер, наближений до віцепремʼєр-міністра Росії Тетяни Голікової та її чоловіка Віктора Христенка;

Буйнов Микола Михайлович — співзасновник Іркутської нафтової компанії, найбільшої приватної нафтової компанії в Росії;

Батуріна Олена Миколаївна — мільярдер, дружина покійного мера Москви Юрія Лужкова;

Лужкова Олена Юріївна — її донька;

Касперський Євгеній Валентинович — контролює "Лабораторію Касперського", компанію, що займається ІТ-безпекою.

Із компаній та підприємств під санкціями опинились:

Альфа-банк;

Російський фонд прямих інвестицій;

"Алроса" — займається видобутком алмазів;

акціонерне товариство "Раменський приладобудівний завод";

"Газпром нафта шельф".

Ці санкції 19 жовтня анонсував секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, ще щодо однієї людини санкції відтермінували на певний проміжок часу: "Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств".

Нагадаємо, 18 жовтня Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії та Білорусі всього за кілька хвилин.