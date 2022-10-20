Зеленський затвердив санкції проти російських олігархів і компаній
Президент України Володимир Зеленський підписав два укази (перший, другий) щодо санкцій проти російських олігархів і російських компаній, повідомляє Ділова столиця.
Санкції запровадили терміном на 10 років із посилання на офіційний сайт глави держави.
У списку 2 507 людей, зокрема:
- Міхельсон Леонід Вікторович — великий акціонер російської газової компанії "Новатек";
- Абрамович Роман Аркадійович — мільярдер, бізнесмен та політичний діяч;
- Керімов Сулейман Абусаїдович — олігарх, мільярдер, який має тісні звʼязки з Путіним;
- Ротенберг Аркадій Романович — підприємець, мільярдер, близький соратник Путіна;
- Ротенберг Борис Романович — Ротенберг Борис Романович — підприємець, віцепрезидент Федерації дзюдо Росії;
- Ротенберг Ігор Аркадійович — один найбагатших бізнесменів Росії;
- Ротенберг Борис Борисович — футболіст, син Бориса Романовича Ротенберга;
- Ротенберг Каріна Юріївна — дружина Бориса Романовича Ротенберга;
- Фрідман Катерина Михайлівна — донька засновника і власника "Альфа-груп" Михайла Фрідмана;
- Фрідман Лариса Михайлівна — донька засновника і власника "Альфа-груп" Михайла Фрідмана;
- Федун Леонід Арнольдович — віцепрезидент компанії "Лукойл";
- Харитонін Віктор Володимирович — мільярдер, наближений до віцепремʼєр-міністра Росії Тетяни Голікової та її чоловіка Віктора Христенка;
- Буйнов Микола Михайлович — співзасновник Іркутської нафтової компанії, найбільшої приватної нафтової компанії в Росії;
- Батуріна Олена Миколаївна — мільярдер, дружина покійного мера Москви Юрія Лужкова;
- Лужкова Олена Юріївна — її донька;
- Касперський Євгеній Валентинович — контролює "Лабораторію Касперського", компанію, що займається ІТ-безпекою.
Із компаній та підприємств під санкціями опинились:
- Альфа-банк;
- Російський фонд прямих інвестицій;
- "Алроса" — займається видобутком алмазів;
- акціонерне товариство "Раменський приладобудівний завод";
- "Газпром нафта шельф".
Ці санкції 19 жовтня анонсував секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, ще щодо однієї людини санкції відтермінували на певний проміжок часу: "Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств".
Нагадаємо, 18 жовтня Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії та Білорусі всього за кілька хвилин.