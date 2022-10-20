Нідерланди підтримали створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

Парламент Нідерландів у четвер, 20 жовтня, підтримав створення спеціального трибуналу в Гаазі щодо збройної агресії Російської Федерації проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні депутата Сьорда Вімера Сьордсма від партії D66 у Twitter.

"Більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду акту агресії Росії проти України. Ми можемо і повинні притягнути Путіна до відповідальності" , — йдеться в повідомленні.

Majority of Dutch parliament in favour of establishing a special tribunal to judge Russia's act of aggression against Ukraine.We can and must bring Putin to justice — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) October 20, 2022

Видання rtlnieuws додає, що D66 вважає логічним кроком створення спецтрибуналу для керівництва Росії в Гаазі, адже саме там уже успішно засуджували військових злочинців. За словами Сьордсма, окремий трибунал потрібний і для Путіна, щоб мати можливість переслідувати його в майбутньому.