Нідерланди підтримали створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України
Парламент Нідерландів у четвер, 20 жовтня, підтримав створення спеціального трибуналу в Гаазі щодо збройної агресії Російської Федерації проти України, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні депутата Сьорда Вімера Сьордсма від партії D66 у Twitter.
"Більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду акту агресії Росії проти України. Ми можемо і повинні притягнути Путіна до відповідальності", — йдеться в повідомленні.
Видання rtlnieuws додає, що D66 вважає логічним кроком створення спецтрибуналу для керівництва Росії в Гаазі, адже саме там уже успішно засуджували військових злочинців. За словами Сьордсма, окремий трибунал потрібний і для Путіна, щоб мати можливість переслідувати його в майбутньому.
"Тому що через Міжнародний кримінальний суд це зараз юридично неможливо. Зараз немає жодного трибуналу, який би міг його судити. МКС може це зробити для кажанів, але не для самого Путіна", — заявив Сьордсма.