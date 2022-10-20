У Генштабі ЗСУ розповіли, що зараз для РФ є завданням № 1 в Україні

На тлі контрнаступу української армії першочерговим завданням російських військ є утримання фронту на Херсонському напрямку, повідомляє Новое время.

Про це у четвер, 20 жовтня, повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Дані розвідки свідчать, що на найближчу перспективу завданням № 1 для збройних сил Росії визначено утримати фронт і зупинити український наступ на Херсонському напрямку" , — розповів він під час брифінгу.

При цьому вирішити це завдання, за словами Громова, ЗС РФ планують за рахунок першої хвилі мобілізованих росіян, яких мають намір перекидати на правий берег Дніпра, незважаючи на серйозні логістичні обмеження, що виникли через знищення ЗСУ ключових переправ.

"Наразі для стримування просування підрозділів наших військ у Південнобузькому операційному районі противник зосередив до 45 батальйонних тактичних груп, які прискорюють заходи щодо фортифікаційного обладнання оборонних рубежів. Противник постійно намагається відновити переправи через річку Дніпро, щоб забезпечити всебічну підтримку своїх військ" , — пояснив представник Генштабу.

Водночас, за даними ЗМІ, побоюючись наступу ЗСУ в цьому регіоні, РФ терміново перекидає техніку на правий берег Дніпра, про що свідчать супутникові знімки.

Крім того, кремлівський режим розпочала евакуацію з Херсона своїх гауляйтерів та інших колаборантів.