Блінкен: США не бачать зацікавлення Росії до переговорів з Україною

США поки що не бачать інтересу з боку президента Росії Володимира Путіна до переговорів з Україною, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє ABC News.

"У якийсь момент війна Росії проти України закінчиться шляхом дипломатії. Але на даний момент ми не бачимо інтересу з боку Путіна до значної дипломатії" , - заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з РФ, але лише за правління нового президента. Він зробив таку заяву після того, як Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Раніше в турецьких ЗМІ з'явилася інформація, що Анкара хоче організувати переговори країн Заходу з РФ щодо України. При цьому секретар РНБО Олексій Данилов підкреслив, що проведення переговорів РФ із Заходом про війну неможливе без участі України.