Розвідка США вважає, що українські військові мають можливість просунутися на півдні та сході країни протягом наступних шести тижнів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американські офіційні особи.

Розвідка США вважає малоймовірною масову поразку російських військ, яка б дозволила Україні захопити ще одну величезну ділянку території, як у Харківській області. Але, за їхніми оцінками, окремі російські підрозділи можуть зламатися перед постійним тиском ЗСУ, що дозволить Україні звільнити міста на Донбасі та, можливо, захопити місто Херсон.

Американські офіційні особи вважають, що український наступ може незабаром змусити російські війська у Херсоні відступити за Дніпро, повернувши більшу частину міста під контроль України.

Також деякі джерела заявили, що ЗСУ, схоже, готові рухатися вперед і вийти з глухого кута в Луганську, де у них може виникнути можливість оточити або зламати російські оборонні рубежі.

Американські та українські офіційні особи побоюються робити точні прогнози, але зазначають, що бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька місяців.

При цьому Росія, на думку американських чиновників та військових аналітиків, ще не програла війну. Офіційні особи закликали ніколи не недооцінювати супротивника, оскільки російський диктатор Володимир Путін, схоже, готовий продовжувати війну.

За даними британської розвідки, російське командування, ймовірно, вирішило залишити захоплені території Херсонської області на західному березі Дніпра.

Напередодні маріонетка Кремля Володимир Сальдо оголосив, що мешканців тимчасово захоплених районів Херсонської області мають намір вивозити на лівий берег Дніпра. Також кремлівські колаборанти оголосили, що на сім днів заборонили в'їзд у регіон для цивільних.