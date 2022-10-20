Зеленський про вибух на Керченському мосту: ми цього точно не замовляли

Зеленський про вибух на Керченському мосту: ми цього точно не замовляли
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення Росії, що вибух на Керченському мосту 8 жовтня організували українські спецслужби, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв Зеленський в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News.

"Ми цього (вибуху на Керченському мосту - ред.) точно не замовляли, наскільки я знаю".

Президент припустив, що вибух на мосту міг стати результатом внутрішньої російської боротьби між спецслужбами та військовими.

"Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним", - додав президент.

Що цьому передувало:

  • Вибух на Керченському мосту стався 8 жовтня. У російському слідкомі дійшли висновку, що вибух організували українські спецслужби.
  • Видання The New York Times, посилаючись на джерела, повідомило, що атаку на міст організували українські спецслужби.
  • Джерела УП також повідомили, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.
  • У Головному управлінні розвідки України назвали "нісенітницею" розслідування РФ.
  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що підрив справа рук самих росіян.

Новини

Популярні теми форуму

analytics