ЗМІ: Путін постріляв із мобілізованими, яких готують до війни в Україні

Президент Росії Володимир Путін відвідав військовий полігон, на якому перевірив підготовку мобілізованих та постріляв зі снайперської гвинтівки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні Путін приїхав на військовий полігон під Рязанню та перевірив практичні заняття з тактичної, вогневої, інженерної та медичної підготовки. Міністр оборони Сергій Шойгу прозвітував про те, як мобілізовані проходять курс бойової підготовки.

Також повідомляється, що на полігоні Путін взявся за зброю та зробив кілька пострілів із снайперської гвинтівки СВД.

Нагадаємо, раніше цього тижня Путін ввів військовий стан на окупованих територіях України, а також наказав набрати на них так звану територіальну оборону.

Президент США Джо Байден упевнений, що Путін загнав себе у скрутне становище і його єдиним інструментом у війні залишається терор проти українців.