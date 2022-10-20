Британія готує пакет допомоги Україні: 25 тисяч комплектів форми

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в Палаті громад у четвер анонсував підготовку пакету військової допомоги для українських військових на зимовий період, повідомляє Європейська правда.

"Підтримка України залишається головним пріоритетом міністерства оборони. Ми допомагаємо Україні поповнювати запаси для продовження боротьби. Оскільки наближається зима, ми розробляємо пакет для підтримки України в цю пору року, до якого зокрема увійдуть 25 тисяч комплектів зимової форми. Так вони (українці) будуть більш ефективними на полі бою, ніж погано підготовлені, погано готові й погано озброєні російські колеги" , – сказав Воллес.

Під час доповіді глава британського Міноборони додав, що Лондон продовжить надавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони "у світлі триваючих і невибіркових атак на цивільну інфраструктуру".

"Ми пишаємося, що є другим найбільшим донором військової допомоги Україні. Минулого тижня я оголосив, що Британія передасть Україні додаткові ракети для систем ППО для захисту від російських ударів. Ми продовжуємо постачати обладнання високого рівня для радіоелектронної боротьби, яке надає додатковий рівень захисту проти далекобійних дронів і ракет" , – сказав він.

Також Воллес доповів Палаті громад про свій раптовий візит до Вашингтона, а також повідомив про інцидент 29 вересня, коли російський винищувач випустив ракету біля британського літака, який патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем.