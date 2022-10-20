Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Микитасю з можливістю внесення застави

Суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів з можливістю внесення застави, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить трансляція засідання Вищого антикорупційного суду.

Суд встановив заставу у розмірі 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що у грошовому еквіваленті становить 260 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що Микитася затримали на спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова. Він намагався “переконати” міського голову укласти з підконтрольними йому компаніями контракт із будівництва метрополітену у місті поза конкурсом.

Також ми писали, що Микитася підозрюють у замовному викраденні та вимаганні. Поліція вважає його замовником викрадення київського юриста, якого він вимагав 800 тисяч доларів.