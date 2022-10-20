ОП: Швейцарія виділяє понад 500 млн грн на цифровізацію України

Україна та Швейцарія в четвер підписали меморандум про партнерство щодо співробітництва у сфері цифрової трансформації, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили в Офісі президента.

Документ підписали міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і генеральна директорка Швейцарської агенції розвитку та співробітництва федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Патріція Данці.

Згідно з меморандумом, Україна та Швейцарія мають намір розширити та поглибити співпрацю у галузі цифрової трансформації. Зокрема швейцарська сторона може надати грантове фінансування на суму до 15 мільйонів франків (понад 500 мільйонів гривень) для підтримки подальшого розвитку цифровізації як інноваційного підходу до повоєнного відновлення України.

"Окремо обговорили можливості швейцарської сторони в підтримці діджиталізації нашої країни та допомозі у відновленні телекомунікаційних систем на щойно деокупованих територіях нашої держави, а також у протидії кібервикликам" , – зазначив Володимир Зеленський на пресконференції за результатами зустрічі з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

Нагадаємо, президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс прибув із візитом в Україну в четвер. Він повідомив, що його мета - "скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни".

Минулого тижня Федеральна рада Швейцарії оголосила про приєднання до останніх санкцій Європейського Союзу проти Росії у зв’язку із псевдореферендумами на тимчасово окупованих територіях України.