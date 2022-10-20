Зеленський: окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський у четвер, 20 жовтня, заявив, що російські окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС і вже підготували все для здійснення теракту, повідомляє Новое время.

У зверненні до Європейської ради глава держави заявив, що країна-агресор свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України.

"Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергообʼєктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати" , - наголосив Зеленський.

Президент також пояснив, що плани країни-терориста можуть позбавити Запорізьку АЕС води для охолодження, забезпечення водою значної частини півдня України буде порушено, а також буде повністю зруйновано роботу каналу, який збудували для постачання води в Крим.

Зеленський розповів, що із Каховської станції вигнали українських співробітників, зараз її повністю контролюють росіяни. Він закликав негайно направити міжнародну спостережну місію, забезпечити повернення на ГЕС українського персоналу та професійне розмінування.

"Росія робить це, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором – здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну. Але ми з вами знаємо, у чому правда. Ми знаємо, що цю територію контролюють окупанти і на що вони вже були здатні. Вони самі ні перед чим не зупиняться. Але ми з вами можемо їх зупинити" , - додав президент України.

Раніше Американський інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російський режим готує інформаційний ґрунт, щоб виправдати запланований відступ росіян і значні територіальні втрати в Херсонській області.

Експерти зазначили, що звинувачення генерала Сергія Суровікіна на адресу України, зокрема, брехня про нібито згубні для мирного населення «плани ЗСУ» і затоплення Херсона, можуть бути підготовкою до російського удару по Каховській ГЕС, що стане "операцією під фальшивим прапором".