ЗМІ: Росія разом із військовими звозить до Білорусі боєприпаси з Далекого Сходу

У Білорусь разом із російськими військовими завозять і боєприпаси з Далекого Сходу Росії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією джерела моніторингової групи, з 26 вересня із залізничної станції в Приморському краї РФ була відправлена група вагонів з позначкою "вибухові матеріали". Ешелон прибув на станцію в Нижегородську область.

Звідти вагони з боєприпасами "причіплюються" до військових ешелонів призначенням до Білорусі.

"Так, 17 жовтня на залізничну станцію Полонка (Барановицький район, Брестська область) зі станції Ільїно прибув військовий ешелон із військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами" , - повідомляє моніторингова група.

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