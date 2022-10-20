Подоляк пояснив, у чому полягає план Суровікіна щодо Каховської ГЕС

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, навіщо командувач окупаційних військ Сергій Суровікін хоче підірвати тимчасово захоплену Каховську ГЕС, повідомляє Новое время.

У Twitter Подоляк повідомляє, що справжній «план Суровікіна» по Каховській ГЕС включає:

Мінування греблі та трансформаторів. Примусове вивезення українців, переселення нелояльного населення до Росії. Затоплення території, щоб зупинити контрнаступ України та перекрити власний відступ.

"Росія готує техногенну катастрофу" , - підкреслив він.

Раніше президент Володимир Зеленський у четвер, 20 жовтня, заявив, що російські окупанти замінували греблю Каховської ГЕС і вже підготували все для здійснення теракту.﻿

Американський інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російська влада готує інформаційний ґрунт, щоб виправдати запланований відступ росіян і значні територіальні втрати в Херсонській області.

Експерти зазначили, що звинувачення Суровікіна на адресу України, зокрема, брехня про нібито згубні для мирного населення «плани ЗСУ» та затоплення Херсона, можуть бути підготовкою до російського удару по Каховській ГЕС, яка стане "операцією під фальшивим прапором".