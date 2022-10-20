ЗМI: Конгрес США хоче виділити новий пакет допомоги Україні на $50 млрд

США планують виділити новий пакет військової допомоги для України на $50 мільярдів до січня цього року, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє телеканал NBCnews з посиланням на джерела в Конгресі та уряді України.

Найбільшу допомогу для України хочуть затвердити через побоювання, що новий Конгрес може скоротити підтримку Києва через позицію Республіканської партії.

Телеканал нагадав, що минулого місяця Конгрес затвердив військову та економічну допомогу Україні у розмірі 12 мільярдів доларів. Але за даними джерел, новий пакет буде значно більше.

Нового пакету, за словами сенатора-республіканця, буде достатньо, щоб "переконатися, що Україна зможе пережити рік".

"Це зробить 12 мільярдів доларів дрібницею" , - сказав він.

США мають намір передати Україні приблизно $50 мільярдів, повідомляють помічники конгресмена та джерело, близьке до уряду України.

Конгрес виділив Україні загалом $65 мільярдів від початку російського повномасштабного вторгнення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Республіканській партії є розбіжності щодо того, як довго слід надавати американську допомогу Україні. Після виборів у листопаді партія може отримати контроль над Палатою представників.

Напередодні Білий дім заявляв, що обидві палати Конгресу США підтримують передачу допомоги Україні та готові надавати військову та фінансову підтримку країні до кінця війни.