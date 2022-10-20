Укренерго попередило про можливі відключення світла 21 жовтня

Укренерго попередило про можливі відключення світла 21 жовтня
Фото: Курс України

Завтра, 21 жовтня, в Україні також можливі відключення електроенергії. Світло вимикати можуть по всіх областях, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява "Укренерго".

"Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами", - заявили в компанії.

Де дізнатися про відключення світла

Як зазначили в "Укренерго", про відключення світла в своєму регіоні українці можуть дізнатися на сайті місцевих операторів системи розподілу електроенергії.

Список сайтів операторів по регіонам:

  • Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
  • Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
  • Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
  • Львів - https://loe.lviv.ua/
  • Херсон - https://ksoe.com.ua/
  • Вінниця - https://voe.com.ua/
  • Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
  • Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/
  • Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/
  • Ужгород - https://zakarpat.energy/
  • Полтава - https://www.poe.pl.ua/
  • Хмельницький - https://hoe.com.ua/
  • Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
  • Тернопіль - https://www.toe.com.ua/
  • Кропивницький - https://kiroe.com.ua/
  • Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
  • Суми - https://www.soe.com.ua/
  • Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/
  • Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/
  • Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/
  • Рівне - https://www.roe.vsei.ua/
  • Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk

Нагадаємо, віялові відключення світла по Україні вирішили запровадити після російських ударів по енергетичній інфраструктурі нашої країни. За даними Міненергетики, близько 40% енергетичної інфраструктури та генеруючих потужностей було серйозно пошкоджено російськими ударами.

Лише за вчора російські окупанти, за словами президента Володимира Зеленського, знищили три об'єкти енергетичної інфраструктури.

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