Міськрада: у Маріуполі окупанти відкрили великий морг через надвисоку смертність

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники відкрили великий морг. У місті надвисока смертність, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

У відомстві також уточнили, що морг площею близько 7 тисяч квадратних метрів.

"Окупанти відкрили у Маріуполі величезний морг. У місті надвисока кількість смертей. Замість того, щоб вкладати гроші в лікарні та відновлення нормального життя, окупанти збудували морг площею близько 7 тис. кв. метрів" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це спричинено підвищеною смертністю серед населення.

Зокрема, у людей після ворожих обстрілів загострилися хронічні хвороби, зокрема городяни скаржаться на проблеми із серцем.