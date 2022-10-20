Міськрада: у Маріуполі окупанти відкрили великий морг через надвисоку смертність
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники відкрили великий морг. У місті надвисока смертність, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
У відомстві також уточнили, що морг площею близько 7 тисяч квадратних метрів.
"Окупанти відкрили у Маріуполі величезний морг. У місті надвисока кількість смертей. Замість того, щоб вкладати гроші в лікарні та відновлення нормального життя, окупанти збудували морг площею близько 7 тис. кв. метрів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це спричинено підвищеною смертністю серед населення.
Зокрема, у людей після ворожих обстрілів загострилися хронічні хвороби, зокрема городяни скаржаться на проблеми із серцем.
"Люди просто не витримують", - додали в міськраді.