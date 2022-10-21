Маск хоче скоротити 75% співробітників Twitter у разі купівлі компанії

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив потенційним інвесторам, що він планує скоротити майже 75% співробітників компанії Twitter у разі її покупки, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Йдеться про скорочення 5,5 тисяч людей з 7,5 тисяч.

Навіть якщо Маск не стане власником Twitter, у найближчі місяці на компанію, ймовірно, все одно чекають масштабні скорочення.

Twitter і так планував скоротити фонд заробітної плати компанії на 800 млн доларів. Washington Post вважає, що необхідність масштабних скорочень пояснює прагнення керівництва Twitter продати компанію Маску.

Нагадаємо, Ілон Маск вирішив завершити угоду щодо купівлі компанії Twitter Inc, відмовившись від судового процесу. Розмір угоди складе 44 млрд доларів, як і планувалося спочатку.