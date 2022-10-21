Байден відреагував на відставку Трасс

Президент США Джо Байден відреагував на рішення прем'єр-міністра Великобританії Ліз Трасс піти у відставку. Американський лідер назвав політика хорошим партнером Вашингтона, але не став відповідати на запитання про те, чи вважає він її рішення правильним, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як зазначив президент США, він розраховує на продовження американо-британської взаємодії, попри відставку Трасс.

"Це їй вирішувати, чи є її відставка вірним кроком. Вона була чудовим партнером для США по Україні. І британці збираються розв'язувати свої проблеми" , - зазначив Байден.

Він також додав, що її відставка не має вплинути на відносини двох держав.