Розвідка Британії: Напад із Білорусі поки малоймовірний

У розвідці Великої Британії наразі вважають малоймовірним нове вторгнення до України з території Білорусі у зв’язку з формуванням там спільного з РФ угруповання військ, повідомляє Українська правда.

В огляді Міноборони Британії про війну в Україні нагадують, що в середині жовтня Александр Лукашенко анонсував розгортання угруповання на 70 тисяч білоруських і до 15 тисяч російських військ, а згодом Мінськ опублікував відео з прибуттям російських військових.

"Втім, станом на зараз малоймовірно, що Росія вже перекинула до Білорусі значну кількість додаткових військ" , – зазначає британська розвідка.

"РФ навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування у такій кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні. Білоруська армія, скоріш за все, зберігає мінімальну спроможність здійснювати комплексні операції" , – констатує вона.

"Тож ці оголошення можуть бути спробою продемонструвати російсько-білоруську єдність та переконати Україну відтягти більше сил на оборону північних кордонів" , – резюмується в огляді.