Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 66750 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2573 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5258 (+3) од,

артилерійських систем – 1648 (+2) од,

РСЗВ – 372 (+0) од,

засобів ППО ‒ 189 (+0) од,

літаків – 269 (+0) од,

гелікоптерів – 243 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),

крилатих ракет ‒ 329 (+0),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од,

спеціальної техніки ‒ 147 (+0).

Дані уточнюються.