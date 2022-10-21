Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 66750 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2573 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5258 (+3) од,
- артилерійських систем – 1648 (+2) од,
- РСЗВ – 372 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
- літаків – 269 (+0) од,
- гелікоптерів – 243 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),
- крилатих ракет ‒ 329 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од,
- спеціальної техніки ‒ 147 (+0).
Дані уточнюються.