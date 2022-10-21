Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 66750 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2573 (+6) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 5258 (+3) од,
  • артилерійських систем – 1648 (+2) од,
  • РСЗВ  – 372 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
  • літаків – 269 (+0) од,
  • гелікоптерів – 243 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),
  • крилатих ракет ‒ 329 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од,
  • спеціальної техніки ‒ 147 (+0).

Дані уточнюються.

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