ОВА: окупанти обстріляли Запоріжжя, є постраждалі

У п'ятницю, 21 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Відомо про декількох поранених. Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог атакував місто ракетами С300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених" , - написав він.

В житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна. На місті подій вже працюють профільні служби.

Також окупант поцілив у школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки.

Ще були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території.