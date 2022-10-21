ОВА: окупанти обстріляли Запоріжжя, є постраждалі
У п'ятницю, 21 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Відомо про декількох поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог атакував місто ракетами С300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених", - написав він.
В житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна. На місті подій вже працюють профільні служби.
Також окупант поцілив у школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки.
Ще були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території.