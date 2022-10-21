NYT: Протягом наступних шести тижнів ЗСУ чекають успіхи на фронті

За оцінками американської розвідки, українські військові мають можливість досягти успіхів проти російської армії протягом наступних шести тижнів, якщо зможуть продовжити свій наступ на півдні та північному сході до того, як погіршення погодних умов змусить сили обох країн зробити паузу та перегрупуватися. Про це, з посиланням на The New York Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Американські офіційні особи кажуть, що існує мало шансів на широкомасштабний крах російських сил, який дозволив би Україні звільнити ще одну велику частину території. Але окремі російські підрозділи можуть зламатися перед обличчям постійного тиску з боку України, що дозволить українській армії продовжувати відвойовувати населені пункти на Донбасі і потенційно звільнити Херсон.

Хоча американські та українські офіційні особи остерігаються робити точні прогнози, вони кажуть, що бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька місяців, попри те, що останнім часом розвиток ситуації на фронті складається на користь України. Низка факторів можуть стати особливо важливими для зміни траєкторії війни: більш складні бойові умови в грудні, рівень готовності президента РФ Владіміра Путіна до ескалації, чи вдасться зберегти єдність Європи цієї зими на тлі різкого зростання цін на енергоносії, а також потенційна зміна політичної ситуації в Сполучених Штатах, що може призвести до зменшення військової підтримки України.

Частково складність оцінок розвитку бойових дій полягає в тому, що війна пройшла через різні фази, коли перевагу мала то одна, то інша сторона. Українці перемогли росіян у битві за Київ, але влітку під час жорстоких боїв на Донбасі РФ просунулася вперед.

В останні дні бої стали більш інтенсивними. Тим не менш, військові аналітики кажуть, що Україна має імпульс на своєму боці, а це дає їй шанс визначити, де вона хоче сконцентрувати зусилля для відвоювання території.

«Тут є вікно можливостей для України. Українці мають свободу вибору, де вони збираються атакувати» , - сказав військовий аналітик Мейсон Кларк.

Американські посадовці вважають, що Україна повинна продовжувати використовувати свою перевагу в найближчі тижні, але не до такої міри, щоб занадто розширювати свої лінії або давати можливість російській армії використовувати будь-які слабкі місця в оборонних лініях України. Багато посадовців, опитаних для цієї статті, говорили на умовах анонімності.

Публічно українські високопосадовці оптимістично висловлювалися про перспективи значних перемог на полі бою.

Американські офіційні особи вважають, що український контрнаступ може незабаром змусити російські сили в Херсоні відступити за річку Дніпро, повернувши більшу частину міста під контроль України. Російське командування рекомендувало відступити до річки, але Путін був проти. Цього тижня окупанти намагаються змусити близько 60 тисяч людей з Херсонщини перейти на західний берег Дніпра.

Після вересневого контрнаступу українські війська були змушені сповільнити темпи і укріпити свої лінії на північному сході. Оскільки Росія почала укріплювати свої позиції, блискавичний поштовх контрнаступу знову сповільнився до рівня літньої битви.

Тим не менш, деякі американські офіційні особи заявили, що українці, схоже, готові просуватися вперед і вийти з глухого кута на Луганщині, де, можливо, вдасться оточити або прорвати російські оборонні рубежі. Важливо, якщо українські сили зможуть взяти під контроль трасу 66 на Луганщині протягом найближчих тижнів, вони зможуть відрізати ключову дорогу, яку Росія використовувала для постачання запасів своїм військам на тимчасово окупованих територіях.

Російські військові все ще борються з проблемами, подібними до тих, з якими зіштовхнулися на початку війни. Проблеми з логістикою заважають Москві підтримувати належний рівень забезпечення солдатів. Комунікація між російськими підрозділами залишається складною, що змушує їх розміщувати старших офіцерів поблизу лінії фронту та перешкоджає скоординованим рухам. А резервісти, яких зараз кидають на війну, погано підготовлені і погано оснащені.

Але навіть якщо РФ зараз і втрачає темпи, на думку американських офіційних осіб і військових аналітиків, Москва ще не програла війну. І дуже важливо, вважають американські чиновники, не недооцінювати супротивника. Російські військові все ще можуть проводити широкомасштабні артилерійські операції, і Росія володіє двома потенційно сильними сторонами: введення військ у результаті примусової мобілізації та здатність поглинати великі втрати на полі бою.

Російські військові зазнали втрат техніки і особового складу, які зламали б більшість армій Європи. Минулого тижня уряд США повідомив, що росіяни втратили шість тисяч одиниць техніки. Оцінки російських втрат обчислюються тисячами. Але ключовою силою армії РФ протягом багатьох поколінь є здатність залучати більше техніки і солдатів навіть у найскладніші моменти. Попри втрати, американські офіційні особи кажуть, що Росія і Путін, схоже, готові продовжувати воювати. Але є межі.

«Очевидно, що Росія зараз переживає значні проблеми з логістикою і забезпеченням. З настанням зими вони стануть ще складнішими. І тому час, безумовно, має вирішальне значення, коли йдеться про те, щоб скористатися цим з оперативної точки зору» , - заявив представник Пентагону Патрік Райдер.

З іншого боку, Україна отримала десятки мільярдів доларів американської допомоги, озброєння і фінансування, які підтримують економіку і дозволили її армії спочатку сповільнити російський наступ, а тепер відвоювати територію.

З огляду на динаміку бойових дій, американські офіційні особи не думають, що буде довга пауза в боях. Зимовий сніг не сповільнить бойові дії, але погіршення погодних умов та багнюка пізньої осені, може. Однак, як тільки земля затвердіє в лютому, армії знову зможуть просуватися швидше.

Росія може використати наступні чотири або п'ять місяців для перегрупування, можливо, давши певну підготовку своїм нещодавно мобілізованим солдатам. Але що буде далі, за словами американських офіційних осіб, залишається відкритим питанням. РФ може спробувати відновити позиції, які втратила з вересня, відновивши свої повільні артилерійські обстріли. Або ж Путін може віддати наказ про ескалацію, потенційно аж до застосування ядерної зброї, щоб змінити хід бойових дій. Або ж РФ може спробувати закріпити досягнуті успіхи, намагаючись домовитися з українцями, розраховуючи на те, що європейські столиці, які остерігаються зимової нестачі палива, чинитимуть тиск на Київ, щоб він погодився на припинення вогню.

Американські офіційні особи зазначають, що в їхній оцінці війни є важливі застереження. Українські офіційні особи не діляться більшістю своїх оперативних планів. Хоча Сполучені Штати мають певні розвідувальні дані про плани РФ, наміри Путіна щодо наступної фази війни важко оцінити, а регулярних контактів між американськими посадовцями та їхніми російськими колегами наразі небагато, якщо вони взагалі є.

«Я не думаю, що українцям вдасться повністю розвалити російську армію в найближчій перспективі. У цьому сенсі росіяни змогли поглинати втрати. Однак, я думаю, що про великі російські наступальні операції наразі не може бути й мови» , - сказав аналітик Мейсон Кларк.

Динаміка війни може змінитися навесні.

Навіть якщо Україна завадить Росії досягти її стратегічних цілей — повалити уряд у Києві та змусити країну відвернутися від Європи, це не означає, що Путін припинить воювати. Реальність сучасної війни полягає в тому, що переможець не має права вирішувати, коли бойові дії припиняться. Путін, за словами чиновників, навряд чи визнає поразку в найближчі місяці.