Антимонопольний комітет зайнявся стрибком цін на яйця

Антимонопольний комітет України почав дослідження збільшення цін на яйця курячі у вересні-жовтні 2022 року. Комітет має намір здійснити широкий аналіз всіх факторів впливу на цінову поведінку суб’єктів господарювання та уже надіслав їм вимоги про надання інформації, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в АМКУ, приріст вартості яєць у вересні 2022 року, порівняно з червнем 2022 року, склав близько 54%.

"Наразі в Комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці" , - йдеться в повідомленні.

За даними АМКУ, на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації група компаній "Авангард" (реалізує курячі яйця під ТМ "КВОЧКА"), яка є одним з найбільших виробників курячих яєць в Україну, повідомила про втрату поголів’я курей та виробничих потужностей у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області, Шевченківському районі Харківської області, Макарівському районі Київської області, Білозерському районі Херсонської області. Внаслідок цього первинна пропозиція яєць на ринку могла істотно знизитися.

Інші учасники ринку, зокрема й ще виробник курячих яєць - Група компаній Ovostar Union ("ОВОСТАР"), наразі не надавали Комітету подібної інформації.

"Підвищення цін на курячі яйця може й не мати об’єктивних підстав, навіть з огляду на усі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, окремі профільні експерти зазначають, що ціни на ринку кормів у цьому сезоні залишаються досить низькими і спостерігається лише незначне коливання вартості (+/-10%) у різних регіонах України. Це відбулося тому, що через заблоковані морські порти в Україні спостерігається великий надлишок зерна. Тож головні складові кормів для курей значно подешевшали, порівняно з минулим роком, зазначили в АМКУ.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2022 року найбільше в Україні подорожчали яйця (на 23,0%), сало та свинина, водночас сильно подешевшали овочі.