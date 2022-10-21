У північних областях України буде обмежено споживання електроенергії

Диспетчерській центр Укренерго﻿ вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Про це повідомляє прес-служба Укренерго﻿.

Причина - різке збільшення рівня споживання електроенергії.

"Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання" , - запевнили в компанії.

Як приймається рішення про обмеження електроенергії

В Укренерго пояснили, що якщо в якомусь регіоні зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження.

Цього можна уникнути завдяки ощадливому споживанню.