У ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту, але без цивільних

Українські захисники підтвердили удар по Антонівському мосту на Херсонщині, але заперечують, що могли постраждати цивільні - у такий пізній час їм там перебувати заборонено.﻿﻿ Про це заявила речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Українська правда.

"Пропагандисти самі себе й видають. Вони навіть не відслідковують логіку своїх повідомлень. Так, ми тримаємо вогневий контроль, але я не раз зауважувала, що ми не б’ємо по об’єктах критичної інфраструктури на ураження, ми не б’ємо по мирних населених пунктах і місцевому населенню, зокрема.

Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година, і дуже суворих заходів вживають до тих, хто її може порушити. Цивільних там не було" , - повідомила прес-секретар.

Гуменюк припустила, що російські окупанти могли перевдягатися в цивільний одяг, щоб приховати свою приналежність до військових і зробити картинку нібито обстріляли цивільних.

Представниця командування розповіла, що подібні провокації були очікуваними.