МЗС Німеччини вважає геноцидом дії армії РФ в Україні

В німецькому уряді вважають, що офіційний Київ має наполягати у міжнародних судах на здійсненні геноциду Росією під час її агресії в Україні.﻿ Про це заявив держміністр МЗС Німеччини, депутат Бундестагу Тобіас Лінднер на конференції "Міжнародне право проти геноциду", яку проводить у Берліні Центр ліберальної сучасності (LibMod), повідомляє Європейська правда.

"Ті злочини, які зараз вчиняються, повинні кваліфікуватися як геноцид, і з такою кваліфікацією вони мають бути передані в суд. І вже потім суд має вирішити, чи це є злочинами проти людяності, чи геноцидом" , - заявив він.

"Президент Росії неодноразово заперечував існування України та українців" , - нагадав політик, пояснюючи, що йдеться саме про геноцид.

Як приклад геноцидального епізоду війни він навів килимове бомбардування та інше знищення цивільних у Маріуполі.

"Ми знаємо що величезна кількість людей була вбита в Маріуполі, а ті, хто лишилися, не мають електрики, не мають продовольства, не мають води. Як ми можемо оцінити цей злочин?" , - пояснив він.

Також Лінднер вважає епізодом геноциду масове вивезення українських дітей в Росію.

"Йдеться про викрадення українських дітей, коли їх поміщали в родини з російськими батьками для так званого усиновлення" , - пояснив держміністр.

Тобіас Лінднер наголосив, що Німеччина "знає дуже добре, що таке геноцид", оскільки має подібну сумну сторінку у своїй історії. Він також додав, що покарання керівників РФ за цей злочин є дуже важливим для того, щоби такий злочин не повторився – так само як були покарані Німеччина та лідери Третього Рейху.

"Трибунал В Нюрнберзі – це був подарунок, що допоміг нашій країні. 22 нацисти були визнані винними" , - додав він.

Як повідомлялося, раніше міністр Дмитро Кулеба пояснив у Берліні, що злочини Росії є геноцидом, а причиною злочинів росіян є те, що "наше існування їх дратує".