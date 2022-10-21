The Telegraph: Борис Джонсон хоче піти стопами Черчилля

Видання The Telegraph стверджує, що Борис Джонсон в приватному порядку переконує членів Консервативної партії підтримати його повернення в крісло прем’єр-міністра Великої Британії. Колишній голова британського уряду наголошує, що лише він може привести консерваторів до перемоги на наступних виборах, повідомляє Дзеркало тижня.

Також Джонсон простягує «оливкову гілку» примирення своєму колишньому Канцлеру скарбниці Ріші Сунаку, пропонуючи «повернутися разом» в британський уряд. Видання зауважує, що в новій гонці за владу Сунак трохи випереджає Джонсона.

Вчора Ліз Трасс подала у відставку, пробувши на посаді прем’єр-міністра Великої Британії лише 44 дні. Однак, зараз вона майже повністю втратила підтримку колег. Тож Трасс стане британським прем’єром, який пробув на своїй посаді найкоротший термін в історії країни.

«Я не можу виконати той мандант, на основі якого мене обрала Консервативна партія» , - визнала Трасс під час промови про свою відставку тривалістю 89 секунд.

Битва за владу в Лондоні вже почалася. На посаду прем’єра вже претендують Сунак, Джонсон і лідер консерваторів у Палаті громад Пенні Мордонт. Колишній Канцлер скарбниці поки йде попереду, про підтримку його кандидатури заявили 29 депутати британського парламенту від консерваторів. Джонсона підтримують 24 депутата, а Мордонт - 11. Найближчим часом кандидатів стане більше. Але часу не так і багато.

Лише ті, хто зможе отримати підтримку щонайменше 100 з 360 однопартійців, потрапляють у перший тур виборів. Ці голоси потрібно зібрати до 14:00 понеділка. Тоді члени партії будуть обирати між кандидатами, яким це вдасться. Результат оголосять наступної п’ятниці.

Новини про те, що Джонсон, який втратив крісло прем’єра після відставки більш ніж 50 людей з його команди лише три місяці тому, знову збирається поборотися за владу, одразу ж розділили консерваторів в британському парламенті. Існують сумніви, що Джонсон зможе отримати підтримку 100 депутатів, зважаючи на темпи, з якими він втрачав підтримку на початку року.

Тим часом, лідер Лейбористської партії сер Кір Стармер, реагуючи на відставку Трасс, заявив: «Нам потрібні парламентські вибори, негайно». Джерела в лейбористських колах сказали The Telegraph, що партія буде наполягати на цій вимозі. Також видання дізналося, що Джонсон переконує онопартійців, що він здатен перемогти на виборах. Зрештою, в 2019 році він забезпечив найсильнішу більшість консерваторів за три десятиліття.

«Якщо Консервативна партія серйозно налаштована перемогти в 2024 році і хоче не допустити проведення парламентських виборів до того часу, тоді їй потрібно повернути того, у кого є мандат і хто загартований в передвиборчих кампаніях. Потрібен той, хто зможе дати бій лейбористам» , - сказав The Telegraph неназваний соратник Джонсона, додавши, що Сунаку потрібно «налагодити контакт і з’ясувати, як їм двом помиритися».

Джонсон сьогодні раніше повертається з відпустки, яку він проводив в одній з країн Карибського басейну. В суботу він зустрінеться з прихильниками.

«Жоден прем’єр-міністр не повертався на другий термін після відставки з посади з часів лейбориста Гарольда Вільсона. А перед ним це зробив лише сер Вінстон Черчилль, який став політичною іконою для Джонсона» , - пише видання.

The Telegraph зауважує, що Британію чекають три дні політичних торгів і інтриг. Консервативній партії доведеться провести другі внутрішні вибори партійного лідера всього за 4 місяці