Повітряні сили: ЗСУ збивають 85% дронів Shahed-136

Збройні сили України збивають іранські дрони-камікадзе із результативністю 85%. Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє УНН.

"Якщо ми беремо умовно два крайні тижні застосування бойових наших сил і засобів проти дронів, і результативність їхнього збиття, то маємо сьогодні 85%. Це саме Shahed-136" , – розповів Ігнат. ﻿

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов раніше повідомляв, що ефективність системи протиповітряної оборони України становить 64%.