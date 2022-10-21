СБУ: затримано чиновника з Миколаєва, який очолював агентуру РФ

Правоохоронці викрили у Миколаєві місцевого чиновника, який очолював російську агентуру. Про це повідомила прес-служба﻿ Служби безпеки України.

Зрадником виявився начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба". Його затримали безпосередньо в міськраді.

За даними джерела РБК-Україна﻿ у правоохоронних органах, мова йде про Олександра Сагайдака.

"Зловмисник "здавав" ворогу персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України, СБУ, співробітників Національної поліції і обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників.

Крім цього, посадовець-зрадник збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону" , - йдеться в повідомленні.

Іншим його завданням було "інформувати" агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді.

До незаконної діяльності він намагався залучити двох підлеглих і ще двох містян, з-поміж яких – старший оперуповноважений районного управління поліції.

"Служба безпеки встановила особу представника спецслужб Росії, який координував діяльність російської агентури з території тимчасово окупованого Херсону" , - відзначає прес-служба.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці виявили докази злочинних дій, зокрема листування.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру й обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.