СБУ: затримано чиновника з Миколаєва, який очолював агентуру РФ
Правоохоронці викрили у Миколаєві місцевого чиновника, який очолював російську агентуру. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.
Зрадником виявився начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба". Його затримали безпосередньо в міськраді.
За даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про Олександра Сагайдака.
"Зловмисник "здавав" ворогу персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України, СБУ, співробітників Національної поліції і обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників.
Крім цього, посадовець-зрадник збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону", - йдеться в повідомленні.
Іншим його завданням було "інформувати" агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді.
До незаконної діяльності він намагався залучити двох підлеглих і ще двох містян, з-поміж яких – старший оперуповноважений районного управління поліції.
"Служба безпеки встановила особу представника спецслужб Росії, який координував діяльність російської агентури з території тимчасово окупованого Херсону", - відзначає прес-служба.
Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці виявили докази злочинних дій, зокрема листування.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру й обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.