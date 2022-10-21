Ердоган: перешкод для продовження зернової угоди немає

Перешкод для того, щоб продовжити зернову угоду немає. Україна та Росія підтримують таку ініціативу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яку наводить Haber 7.

"Немає жодних перешкод для продовження договору перевезення (зерна - ред.). Я знову побачив це під час вчорашніх переговорів з Зеленським (президентом України Володимиром Зеленським - ред.) та під час переговорів з Путіним (президентом РФ Володимиром Путіним - ред.). А тим часом, якщо є якась перешкода, для нас немає перепон, щоб її подолати" , - заявив президент.

Нагадаємо, раніше представник РФ при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявляв, що Росія може вийти з зернової угоди, якщо її вимоги щодо експорту російського зерна та добрив до країн Африки та Азії не будуть виконані.

Пізніше президент РФ Володимир Путін пригрозив вийти з зернової угоди у разі, якщо нібито "зернові коридори використали для вибуху на Кримському мосту".