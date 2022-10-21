ГУР: окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні
Окупанти ще у квітні замінували Каховську ГЕС і наразі проводять роботи з мінування шлюзів та опор. Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Росіяни передбачають, що ЗСУ швидко звільнять правий берег Херсонщини, а тому готують теракти на цій території – під загрозою руйнування дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської ГЕС.
Як зазначили в ГУР, основні роботи із замінування проведено ще у квітні, а протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опори ГЕС. На дамбі встановили дві військові вантажівки без водіїв, які повністю завантажені ящиками з вибухівкою.
"В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону", - йдеться в повідомленні.