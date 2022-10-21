ГУР: окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні

Окупанти ще у квітні замінували Каховську ГЕС і наразі проводять роботи з мінування шлюзів та опор. Про це повідомляє﻿ Головне управління розвідки.

Росіяни передбачають, що ЗСУ швидко звільнять правий берег Херсонщини, а тому готують теракти на цій території – під загрозою руйнування дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської ГЕС.

Як зазначили в ГУР, основні роботи із замінування проведено ще у квітні, а протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опори ГЕС. На дамбі встановили дві військові вантажівки без водіїв, які повністю завантажені ящиками з вибухівкою.