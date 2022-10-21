Кулеба закликав парламенти світових держав визнати Голодомор геноцидом

Кулеба закликав парламенти світових держав визнати Голодомор геноцидом

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав парламенти світових держав визнати Голодомор геноцидом, повідомляє Європейська правда.

Про це міністр написав у п’ятницю у своєму Twitter.

"Я закликаю парламенти всіх держав підтримати Україну, визнавши Голодомор, сталінський штучний голод 1932-1933 років, геноцидом українського народу. У листопаді ми відзначатимемо його 90-річчя", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що визнання є дуже важливим зараз, коли Росія здійснює черговий геноцид українського народу.

Раніше у п’ятницю Кулеба зазначив, що розраховує на визнання Бундестагом того факту, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українців.

У минулі роки МЗС Німеччини виступало проти того, аби Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом.

Новини

Популярні теми форуму

analytics