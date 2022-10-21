У ОП повідомили, скільки населених пунктів звільнено у Херсонській та Харківській областях

У ОП повідомили, скільки населених пунктів звільнено у Херсонській та Харківській областях

ЗСУ звільнили на Херсонщині 88 населених пунктів, а на Харківщині — 551 населений пункт, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.

"Станом на сьогодні у Харківській області звільнено 551 населений пункт", — сказав він.

Він зазначив, що у звільнених районах відновлюють роботу електроенергії, а також відновили видачу пенсій та фінансової допомоги постраждалим українцям.

"Херсонська область. Деокуповано 88 населених пунктів», - говорить Тимошенко.

У звільнених районах півдня країни, за його даними, проживає 11 827 мирних жителів, яким надається необхідна гуманітарна допомога.

20 жовтня глава Харківської ОВА Олег Синегубов говорив, що в Харківській області з початку осені ЗСУ звільнили 544 населені пункти. Під окупацією, за його даними, залишаються ще 32-1,8% території регіону.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що на сьогодні Харківську область майже повністю звільнено, але через близькість кордону РФ в регіоні постійно зберігається загроза нового наступу агресора.

Раніше супутникові знімки показали, що херсонське угруповання російських військ терміново перекидає свою техніку та особовий склад на інший берег Дніпра.

Новини

Популярні теми форуму

analytics