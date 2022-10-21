У ОП повідомили, скільки населених пунктів звільнено у Херсонській та Харківській областях

ЗСУ звільнили на Херсонщині 88 населених пунктів, а на Харківщині — 551 населений пункт, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.

"Станом на сьогодні у Харківській області звільнено 551 населений пункт" , — сказав він.

Він зазначив, що у звільнених районах відновлюють роботу електроенергії, а також відновили видачу пенсій та фінансової допомоги постраждалим українцям.

"Херсонська область. Деокуповано 88 населених пунктів», - говорить Тимошенко.

У звільнених районах півдня країни, за його даними, проживає 11 827 мирних жителів, яким надається необхідна гуманітарна допомога.

20 жовтня глава Харківської ОВА Олег Синегубов говорив, що в Харківській області з початку осені ЗСУ звільнили 544 населені пункти. Під окупацією, за його даними, залишаються ще 32-1,8% території регіону.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що на сьогодні Харківську область майже повністю звільнено, але через близькість кордону РФ в регіоні постійно зберігається загроза нового наступу агресора.

Раніше супутникові знімки показали, що херсонське угруповання російських військ терміново перекидає свою техніку та особовий склад на інший берег Дніпра.