Резнiков: Україна в прямому контакті з Маском і знайшла джерела фінансування

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна перебуває в прямому контакті з главою SpaceX і Tesla Ілоном Маском для обговорення оплати терміналів Starlink, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Politico.

За словами Резнікова, він упевнений, що в України "не виникне проблем" із підтримкою роботи Starlink. Міністр розповів, що глава Мінцифри Михайло Федоров має прямий контакт із Маском, вони спілкуються особисто, і Федоров "позитивно оцінив ситуацію при останньому обговоренні цієї теми".

Два американські чиновники розповіли Politico, що Пентагон розглядає можливість оплати Starlink за рахунок коштів із фонду, який використовували для постачання обладнання і зброї протягом тривалого часу. Видання також наводить заяву каліфорнійської компанії супутникового зв'язку Viasat, яка в п'ятницю повідомила, що підтримує Україну, зокрема забезпечує безкоштовний Wi-Fi у Словаччині для українців, що були змушені виїхати за кордон.

Резніков уточнив, що «якщо питання лише в грошах, то у нас щонайменше три джерела». За його словами, в разі потреби зв'язок фінансуватимуть Пентагон, Євросоюз чи приватні донори. Незалежно від джерела фінансування, Україна «продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска», додав глава Міноборони.

Раніше Ілон Маск заявив, що SpaceX вже відкликала свій запит на фінансування терміналів, який компанія направляла в Пентагон у вересні — ще до початку публікації бізнесменом скандальних твітів про «мирний план» для України. У компанії Маска повідомляли, що до кінця року необхідно буде витратити близько 120 мільйонів доларів, а фінансування на 2023-й оцінюється в 400 мільйонів доларів.

Після скандалу в Twitter Маск заявив, що «все ще дуже підтримує Україну», але боїться ескалації.

ЗМІ повідомляли, що Маск міг раніше розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним. Цю інформацію заперечують і сам мільярдер, і Кремль.

У перші дні повномасштабної війни міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням відправити станції супутникового інтернету Starlink. За два дні в Україну прибула перша партія. Супутниковий інтернет від Starlink почав працювати в Україні з 1 березня.

17 жовтня Маск сказав, що в Україну відправили понад 25 тисяч терміналів Starlink.