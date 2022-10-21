Глава Міноборони Британії підтримав Джонсона у перегонах за посаду прем'єра

Міністр оборони Британії Бен Воллес схиляється до кандидатури Бориса Джонсона у боротьбі за пост наступного прем'єр-міністра країни, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив виданню Sky News.

"На цей момент я б схилявся до Бориса Джонсона" , — сказав він, додавши, що до Джонсона залишаються питання, маючи на увазі парламентські розслідування щодо його поведінки.

Воллес став другим міністром уряду країни, який публічно підтримав Джонсона, після того, як це зробив міністр з питань підприємництва Джейкоб Ріс-Могг.

Глава Міноборони Британії сказав, що Консервативна партія також має подумати про те, "хто має мандат", зазначивши, що Джонсон виграв вибори 2019 року. Він додав, що партія "має зосередитися" на тому, хто принесе єдність, і хто зможе виграти наступні вибори.

Бен Воллес залишився на посаді міністра оборони, коли на посаду прем'єр-міністерки Великої Британії обрали Ліз Трасс.

20 жовтня, Ліз Трасс повідомила, що йде у відставку з постів лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великої Британії. Вона виконуватиме обов'язки прем’єра до обрання того, хто займе наступним це місце.