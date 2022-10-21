Єврокомісія: ЄС виділить щонайменше 18 млрд євро Україні наступного року

На саміті Євросоюзу міністрам фінансів країн-учасниць доручили розробити механізм виділення Україні щонайменше 18 млрд євро у 2023 році, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

За її словами, Україна просить забезпечити фінансування у розмірі близько 3-4 млрд. євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для базових потреб. Причому ці гроші мають забезпечити США, Євросоюз та фінансові інституції.

"Так що дискусія була про 1,5 млрд євро на місяць для України, які профінансує Євросоюз. Це дає загальну суму 18 млрд євро наступного року - обсяг, на який Україна може покластися" , - зазначила фон дер Ляєн.

Вона також уточнила, що міністрам фінансів країн ЄС доручили розробити відповідний механізм.

"Але також важливо дати сигнал Україні, що ми добре знаємо, наскільки важливим є цей надійний потік доходу" , - додала президент Єврокомісії.

Нагадаємо, лише днями Україна отримала 2 млрд. євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Це перша частина з пакету на 5 млрд євро, який, у свою чергу, є частиною загального пакета на 9 млрд євро, про який було оголошено ще навесні.

Крім того, Брюссель виділив ще 500 млн євро безповоротної допомоги, а також погодив початок тренувальної місії для українських військових.