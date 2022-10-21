ЗМІ: в Україні загинули 10 іранців, що приїхали допомагати військам РФ

Десять громадян Ірану, які тренували російських солдатів на окупованих територіях України, за останній тиждень загинули в результаті ударів з українського боку, повідомляє Європейська правда.

Про це ізраїльському радіо KAN повідомило джерело з українського боку.

Видання не наводить подробиць, але посилається на дані українського Центру національного спротиву, який одним із перших заявив про присутність іранських інструкторів на окупованих Херсонській області та Криму.

Видання The New York Times з посиланням на секретні розвіддані США також повідомляло, що Іран відправив інструкторів до окупованого Криму, щоб допомогти росіянам подолати проблеми з парком безпілотників, які вони придбали в Тегерана.

Пізніше це підтвердили й у Білому домі, заявивши про пряму участь Ірану у війні в Україні.

Як відомо, РФ останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України, Дмитро Кулеба закликає розірвати з Тегераном дипломатичні відносини.