ЗМI: очільник Пентагону поговорив телефоном з Шойгу про війну в Україні
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу обговорив телефоном із главою Пентагону Ллойдом Остіном ситуацію в Україні. Останній підкреслив важливість підтримання комунікації, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє російське агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ.
"21 жовтня 2022 року відбулися телефонні переговори міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу і міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна. Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включно із ситуацією в Україні", — зазначили в російському Міноборони.
Пізніше про розмову також повідомила пресслужба Пентагону. При цьому жодна зі сторін не повідомляє, за чиєю ініціативою відбулася розмова.
"Міністр Остін наголосив на важливості підтримання ліній комунікації в умовах триваючої війни проти України", — опублікували на сайті Пентагону.
Як повідомлялось, у Пентагоні очікують, що контрнаступ Збройних Сил України триватиме всю зиму.