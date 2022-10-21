ЗМI: очільник Пентагону поговорив телефоном з Шойгу про війну в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу обговорив телефоном із главою Пентагону Ллойдом Остіном ситуацію в Україні. Останній підкреслив важливість підтримання комунікації, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє російське агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ.

"21 жовтня 2022 року відбулися телефонні переговори міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу і міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна. Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включно із ситуацією в Україні" , — зазначили в російському Міноборони.

Пізніше про розмову також повідомила пресслужба Пентагону. При цьому жодна зі сторін не повідомляє, за чиєю ініціативою відбулася розмова.

"Міністр Остін наголосив на важливості підтримання ліній комунікації в умовах триваючої війни проти України" , — опублікували на сайті Пентагону.

Як повідомлялось, у Пентагоні очікують, що контрнаступ Збройних Сил України триватиме всю зиму.