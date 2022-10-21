Подоляк: Росія не повинна бути в G20 і мати право вето в ООН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що Росія не повинна сидіти за одним столом із лідерами G20 і мати право вето в ООН, повідомляє Новое время.

"Країна, що вторгається з танками до сусідів, чинить геноцид та погрожує ЗМЗ, не повинна мати права вето в ООН" , — пише він у Twitter.

Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін руйнує інфраструктуру України, щоб позбавити мільйони українців можливості опалювати свої будинки перед зимою.

"Людина, яка замовляє удари ракет по критичній інфраструктурі, щоб заморозити мільйони людей, не має сидіти за одним столом із лідерами G20. Невже це не очевидні речі?" - наголосив Подоляк.

11 жовтня глава МЗС країни агресора РФ Сергій Лавров допустив зустріч Путіна і президентом США Джо Байденом на саміті G20, Москва нібито чекає на пропозиції.

Байден заявив, що не бачить вагомих причин для зустрічі з Путіним на саміті G20 в Індонезії.

Президент Індонезії Джоко Відодо також запросив на саміт G20 президента України Володимира Зеленського. Той висловив сподівання, що на саміті в Індонезії не буде окупантів. Зеленський також говорив, що формат його участі у саміті залежатиме від ситуації в країні та на фронті.