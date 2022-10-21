ЄБРР інвестує в Україну до трьох млрд євро у 2022-2023 роках

Європейський банк реконструкції та розвитку у 2022 році інвестує в Україну більше мільярда євро, підтримуючи економіку, а також продовжить фінансування у 2023 році, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у Twitter.

"Я сказала президенту Зеленському, що наші зобовʼязання розраховані на довгострокову перспективу, і ми інвестуємо до 3 млрд євро у 2022-2023 роках для підтримки економіки, приватного сектора та термінової реконструкції життєво важливої інфраструктури", – написала вона.

Також Оділь Рено-Бассо на зустрічі з президентом висловила солідарність та захоплення мужністю та стійкістю українців.