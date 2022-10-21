У Бєлгородській області пожежа в промзоні: влада каже, через обстріл

У Бєлгородській області пожежа в промзоні: влада каже, через обстріл
Фото: Telegram

У Бєлгородській області Росії сталася пожежа на промисловому підприємстві, як стверджує місцева влада, через обстріл, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

За його словами, внаслідок прямого попадання снаряда сталася пожежа на "одному з промислових підприємств" Шебекинського округу. Є одна постраждала.

Що цьому передувало: 

  • 14 жовтня у російському Бєлгороді сталася пожежа на підстанції, у частині міста зникло світло. 
  • За день до цього місцева влада Бєлгорода також повідомяла, що підірвано склад БК та почалася детонація боєприпасів.

Новини

Популярні теми форуму

analytics