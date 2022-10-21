У Бєлгородській області пожежа в промзоні: влада каже, через обстріл

У Бєлгородській області Росії сталася пожежа на промисловому підприємстві, як стверджує місцева влада, через обстріл, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

За його словами, внаслідок прямого попадання снаряда сталася пожежа на "одному з промислових підприємств" Шебекинського округу. Є одна постраждала.



У Бєлгородській області "бавовна", влада каже, через обстріл pic.twitter.com/wUglP1HV5o — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 21, 2022

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