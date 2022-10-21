Макрон заявив про необхідність продовжувати діалог з Україною та Росією
Франція продовжить вести діалог із Росією та Україною для того, щоб наблизити переговори між двома країнами, повідомляє Новое время.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час прес-конференції у п'ятницю, 21 жовтня.
При цьому він наголосив, що Франція та інші партнери не можуть вирішувати за Україну, коли їй слід розпочати переговори з країною-терористом.
"Ми не можемо вирішувати за Україну, коли їй слід розпочати переговори з Росією, але ми маємо продовжувати діалог з кожною зі сторін. Це необхідно, оскільки у певний момент вони мають сісти за стіл переговорів", — заявив глава французької держави.
Він також наголосив, що Франція не є стороною конфлікту, але продовжить підтримувати Україну.
12 жовтня Макрон заявив, що хоче й надалі розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним.
Також Макрон заявив, що війна в Україні триватиме ще кілька місяців, тож треба бути готовим проводити зиму в умовах війни.
19 серпня президент Франції Еммануель Макрон та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Кремлівський режим заявив, що під час розмови обговорили ситуацію в Україні та на ЗАЕС.