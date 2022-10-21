Укренерго: система ще не стабілізована, відключення поки залишаються

В Укренерго подякували українцям за заощадження електроенергії, проте ситуація в енергосистемі ще не стабілізована повністю, тож певний час застосовуватимуться обмеження постачання, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Оператор системи передачі зауважив, що диспетчери фіксують більш ощадливе енергоспоживання в багатьох регіонах, хоча й не у всіх.

"На жаль, ситуація в енергосистемі ще не стабілізувалася повністю, ми все ще проситимемо вас про економію і ще певний час будемо змушені застосовувати обмеження" , – пояснює Укренерго.

При цьому оператор помітив, що години максимального споживання в енергосистемі змістився 20 жовтня. Так, зазвичай "піковими" називають години з 7 до 11 ранку та з 17 до 23 вечора. Проте у четвер більшість споживачів заощаждувала електроенергію до 10 ранку, після чого споживання різко почало рости.

При цьому кияни на 10 ранку споживали стільки ж, як і ввечері попереднього дня, 19 жовтня. Мешканці Київської та Чернігівської області навіть більше – на 17% і 9% відповідно. Також пікове споживання відчутно збільшилося в Херсонській та Миколаївській областях.

"Тобто пік змістився, але не зник, і диспетчери були вимушені застосувати примусові відключення в центральному і північному регіонах" , – пояснили в Укренерго.

Зокрема, було обмежено споживання промислових підприємств, а в окремих регіонах і побутових споживачів.

Водночас, ввечері українці зменшили споживання в середньому на 5,4% порівняно з попереднім днем. Найбільше – в Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях.

Оператор закликає не вмикати багато приладів одночасно, аби відключення були коротшими або їх не було взагалі. Наприклад, вмикати одну лампу разом із певним приладом: якщо працює духовка, не вмикати в цей час чайник тощо. Це не стосується зарядних пристроїв телефонів – вони не споживають багато енергії.