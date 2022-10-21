ОВА: окупанти у Херсоні викрали 46 дітей віком до п'яти років
Війська РФ незаконно вивезли до тимчасово окупованого Сімферополя з Херсонського обласного будинку дитини 46 дітей, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
"Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти віком до 5 років", — пише він.
Янушевич додав, що росіяни називають викрадення дітей "евакуацією".
"Маленькі українці, що незаконно утримуються росіянами, мають якнайшвидше повернутися на українську територію", — наголошує він.
Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що війська РФ на тимчасово окупованих територіях планують вивезти українських дітей до захопленого Криму та Росії.