ОВА: окупанти у Херсоні викрали 46 дітей віком до п'яти років

Війська РФ незаконно вивезли до тимчасово окупованого Сімферополя з Херсонського обласного будинку дитини 46 дітей, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

"Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти віком до 5 років" , — пише він.

Янушевич додав, що росіяни називають викрадення дітей "евакуацією".

"Маленькі українці, що незаконно утримуються росіянами, мають якнайшвидше повернутися на українську територію" , — наголошує він.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що війська РФ на тимчасово окупованих територіях планують вивезти українських дітей до захопленого Криму та Росії.