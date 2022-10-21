Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 21 жовтня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов доповіли про оперативну обстановку на головних напрямках фронту, а також про основні місця скупчення сил і засобів противника та його ймовірні дії у найближчий період. Було скоординовано подальші кроки щодо захисту та деокупації українських територій.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах щодо організації ефективної системи протиповітряної оборони України та прикриття стратегічно важливих об'єктів.

Обговорювалися питання відновлення озброєння, військової техніки та засобів ППО з урахуванням потреб сил оборони.

Крім того, на засіданні було розглянуто питання забезпечення армії боєприпасами та їхнього розподілу за угрупованнями військ.

У засіданні взяли участь:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов;

міністр оборони Олексій Резніков;

головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний;

начальник головного управління розвідки Кирило Буданов;

голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко;

командувач військ ЗСУ Олександр Сирський;

командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук;

командувачі військ оперативних напрямів.

До засідання ставки також приєдналися:

прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба;

міністр інфраструктури Олександр Кубраков;

віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

керівники силових відомств та правоохоронних органів.

Минулої п'ятниці, 14 жовтня, Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Тоді учасники заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ, керівника розвідки та командувачів військ оперативних напрямів щодо ситуації на фронтах та ймовірних дій ворога у найближчий період.