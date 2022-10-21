Повітряні сили: РФ розмістила біля кордону України близько 800 одиниць авіатехніки

На територіях, що межують з Україною, російські окупанти розмістили близько 800 одиниць авіаційної техніки, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

"Росія має близько 800 одиниць авіаційної техніки не так, щоб довкола України, а на аеродромах, близьких до територій, які більш-менш межують з Україною" , - сказав він.

За його даними, на 40 аеродромах в окупованому Криму, Білорусі та Росії знаходяться близько 450 літаків та 350 вертольотів.

"Це вже не така велика цифра. Ніхто нічого не стягує. Воно завжди так було" , – пояснив він.

Загалом за даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 269 літаків та 243 вертольоти.